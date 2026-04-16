鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-16 14:04

泓德能源指出，本次運營服務合作案場位於青森縣八戶市與十和田市，合計儲能容量約 149MW，為泓德能源旗下參與日本長期脫碳電源拍賣 (LTDA) 的儲能案場，預計於 2029 年度商轉，由泓德能源負責建置，並由東京瓦斯負責後續運營。

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在此運作架構下，除確保容量市場機制下的穩定收益外，案場亦將透過電力市場交易參與調度運用，結合雙方在儲能開發與電力市場運營的經驗，提升案場整體價值與營運表現。

在長期合作架構下，泓德能源已與東京瓦斯就宮崎日向、岩手八幡平、宮城仙台及福島相馬等地的系統用儲能案場簽署合作協議，合計容量約 190MW。東京瓦斯將取得案場營運使用權，並於約 20 年期間內支付使用費。

此類模式結合儲能資產開發與長期使用權安排，有助於提升投資可預期性與資產價值，也展現儲能資產多元化的商業運作模式。透過多元合作架構，雙方持續擴大合作深度，掌握儲能市場成長機會。

在電力由成本轉為資產的趨勢下，儲能與市場運營能力的重要性持續提升。泓德能源在日本持續推進約 3GW 儲能與再生能源開發布局，涵蓋案場開發、電力交易及資產管理服務，並積極攜手日本企業與政府推動能源轉型合作。