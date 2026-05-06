鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-06 10:16

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日公布 4 月合併營收達 28.4 億元，月增 7.53%、年增 12.01%，創 2022 年 11 月以來單月新高，中菲行指出，在運價壓力和市場波動下，營運仍具一定韌性，整體貨運量仍維持穩健成長。

空運量增2成 中菲行4月營收衝逾3年半來新高。(鉅亨網資料照)

中菲行說明，客戶出貨需求帶動，使 4 月空運貨量年增近 20%，海運貨量則較去年同期略減；前 4 月中菲行空運貨量年增約 20%、海運貨運量年增近 10%，推升合併營收達 98.91 億元，年增 3.8%。

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對於近期市況，中菲行指出， 受荷姆茲海峽通行受限及潛在封鎖風險影響，區域運力調度出現變化，並開始外溢至亞洲主要轉運樞紐，使部分港口壅塞情況升溫，包括印度、斯里蘭卡、新加坡、馬來西亞、印尼和菲律賓等地，均受不同程度影響，對全球物流體系增添不確定性。

另一方面，隨著能源價格走高和航空燃油成本攀升，航空公司陸續調整燃油附加費與航班配置，帶動整體物流成本上升，使市場出現運輸模式重新配置的趨勢，例如部分貨量轉向海運、鐵路或海空聯運等多元方案，整體供應鏈決策複雜度持續提高。

中菲行進一步提到，美國海關暨邊境保護局 (CBP) 宣布啟動 CAPE 第一階段，自 4 月 20 日起企業可透過 ACE Portal 以電子方式申請 IEEPA 關稅退款，此舉代表退款流程已由過去的被動等待，轉為需由企業或報關行主動提出申請。

針對政策變動，中菲行建議貨主應立即啟動盤點並分類受 IEEPA 影響的進口申報貨物，確認已完成 ACE Portal 存取權限和 ACH 退款設定，並檢視登記進口商 (IOR) 與報關行間的申報授權，同時以正確格式準備 CAPE 申報文件，確保申報資料完整且符合規範。