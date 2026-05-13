鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國總統川普在美東時間 12 日（周二）下午登上「空軍 1 號」，啟程前往中國，且白宮證實輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳隨同川普訪華，黃仁勳在阿拉斯加登上「空軍 1 號」前往中國。
川普 11 日在社交媒體 Truth Social 上發文，表示非常期待即將開啟的中國之行，並稱中國是「一個令人驚嘆的國家」。
美國白宮 11 日公布了將隨川普一同訪華的商界領袖名單，總共將有 16 位美國商界代表來到北京，涵蓋科技、金融、航空、農業等領域：
在科技領域，訪華美企代表包括特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克、蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克，以及高通、美光等半導體企業的負責人。
在金融領域，訪華美企負責人來自花旗 (C-US) 、高盛 (GS-US) 、黑石 (BX-US) 等華爾街巨頭。波音 (BA-US) 和嘉吉分別代表了航空和農業領域。
中共喉舌《人民日報》要聞版 13 日刊發「國紀平」署名文章，強調時移世易，中美關係回不到過去；匯聚理性與互惠，中美能夠有一個更好的未來。
《人民日報》稱，近 10 年內，中美關係經歷了兩輪從跌至低谷到重回正軌的起伏歷程。第一輪起伏，以 2018 年美方發起對華貿易戰為起點，雙方歷經多年複雜博弈與多輪對話，才讓彼此的關係逐步穩下來。
第二輪起伏，則濃縮在 2025 年。短短數月間，中美關係經歷了一輪從山雨欲來到重趨穩定的過程。
《人民日報》說，從多年到數月，從「打打談談」磨合到逐步積累共識、明確方向，通過一次次交鋒與對話，中美打交道的心態與方式漸漸發生變化。今天，雙方對話更平等、溝通更務實、底線更清晰，中美關係展現出韌性中開新局的可能。
《人民日報》提到，台灣是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，也事關中美關係的政治基礎。中國國家主席習近平多次向川普表明中方對台灣的原則立場，強調台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。
下一篇