鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-13 10:30

美國總統川普在美東時間 12 日（周二）下午登上「空軍 1 號」，啟程前往中國，且白宮證實輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳隨同川普訪華，黃仁勳在阿拉斯加登上「空軍 1 號」前往中國。

川普 11 日在社交媒體 Truth Social 上發文，表示非常期待即將開啟的中國之行，並稱中國是「一個令人驚嘆的國家」。

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美國白宮 11 日公布了將隨川普一同訪華的商界領袖名單，總共將有 16 位美國商界代表來到北京，涵蓋科技、金融、航空、農業等領域：

中共喉舌《人民日報》要聞版 13 日刊發「國紀平」署名文章，強調時移世易，中美關係回不到過去；匯聚理性與互惠，中美能夠有一個更好的未來。

《人民日報》稱，近 10 年內，中美關係經歷了兩輪從跌至低谷到重回正軌的起伏歷程。第一輪起伏，以 2018 年美方發起對華貿易戰為起點，雙方歷經多年複雜博弈與多輪對話，才讓彼此的關係逐步穩下來。

第二輪起伏，則濃縮在 2025 年。短短數月間，中美關係經歷了一輪從山雨欲來到重趨穩定的過程。

《人民日報》說，從多年到數月，從「打打談談」磨合到逐步積累共識、明確方向，通過一次次交鋒與對話，中美打交道的心態與方式漸漸發生變化。今天，雙方對話更平等、溝通更務實、底線更清晰，中美關係展現出韌性中開新局的可能。