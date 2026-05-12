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鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估上修至1.38元，預估目標價為45.12元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對昂跑控股(ONON-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.34元上修至1.38元，其中最高估值1.54元，最低估值1.11元，預估目標價為45.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.54(1.54)1.982.52.28
最低值1.11(1.11)0.941.82.28
平均值1.38(1.35)1.72.22.28
中位數1.38(1.34)1.732.242.28

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值39.16億48.31億58.75億59.15億
最低值36.08億37.77億52.23億59.15億
平均值37.24億44.81億55.58億59.15億
中位數37.16億44.78億56.39億59.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.650.190.020.850.75
營業收入7.93億12.80億19.94億26.32億36.29億

詳細資訊請看美股內頁：
昂跑控股(ONON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSONON

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