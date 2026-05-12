鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估上修至1.38元，預估目標價為45.12元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對昂跑控股(ONON-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.34元上修至1.38元，其中最高估值1.54元，最低估值1.11元，預估目標價為45.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.54(1.54)
|1.98
|2.5
|2.28
|最低值
|1.11(1.11)
|0.94
|1.8
|2.28
|平均值
|1.38(1.35)
|1.7
|2.2
|2.28
|中位數
|1.38(1.34)
|1.73
|2.24
|2.28
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|39.16億
|48.31億
|58.75億
|59.15億
|最低值
|36.08億
|37.77億
|52.23億
|59.15億
|平均值
|37.24億
|44.81億
|55.58億
|59.15億
|中位數
|37.16億
|44.78億
|56.39億
|59.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.65
|0.19
|0.02
|0.85
|0.75
|營業收入
|7.93億
|12.80億
|19.94億
|26.32億
|36.29億
詳細資訊請看美股內頁：
昂跑控股(ONON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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