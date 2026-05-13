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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技MU-US的目標價調升至600元，幅度約9.09%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共41位分析師，對美光科技(MU-US)提出目標價估值：中位數由550元上修至600元，調升幅度9.09%。其中最高估值1000元，最低估值249元。

綜合評級 - 共有49位分析師給予美光科技評價：積極樂觀45位、保持中立3位、保守悲觀1位。

美光科技今(13日)收盤價為766.58元。近5日股價上漲9.09%，標普指數上漲1.95%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股MU市場預估目標價

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