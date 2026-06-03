鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估下修至-6.29元，預估目標價為306.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由-6.13元下修至-6.29元，其中最高估值18.56元，最低估值-8.44元，預估目標價為306.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.56(18.56)
|23.52
|21.98
|17.62
|最低值
|-8.44(-8.44)
|10.89
|10.56
|8.65
|平均值
|0.59(1.77)
|16.28
|15.03
|14.33
|中位數
|-6.29(-6.13)
|15.71
|15.4
|15.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|238.19億
|260.22億
|251.85億
|260.47億
|最低值
|197.48億
|215.26億
|226.50億
|241.82億
|平均值
|220.24億
|237.35億
|243.55億
|251.15億
|中位數
|221.81億
|235.59億
|247.39億
|251.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-9.25
|5.64
|40.72
|14.20
|24.13
|營業收入
|176.40億
|337.56億
|202.84億
|157.76億
|196.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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