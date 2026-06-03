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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Transocean有限公司(RIG-US)EPS預估下修至0.1元，預估目標價為6.30元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Transocean有限公司(RIG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.13元下修至0.1元，其中最高估值0.28元，最低估值-0.04元，預估目標價為6.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.28(0.28)0.350.40.15
最低值-0.04(-0.04)0.150.230.15
平均值0.13(0.14)0.260.290.15
中位數0.1(0.13)0.260.280.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值38.72億39.92億42.14億37.77億
最低值37.70億37.24億34.56億37.77億
平均值38.51億38.46億38.55億37.77億
中位數38.59億38.25億38.87億37.77億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.93-0.89-1.24-0.76-3.04
營業收入25.56億25.75億28.32億35.24億39.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Transocean有限公司(RIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSRIG

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