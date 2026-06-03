鉅亨速報 - Factset 最新調查：Transocean有限公司(RIG-US)EPS預估下修至0.1元，預估目標價為6.30元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Transocean有限公司(RIG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.13元下修至0.1元，其中最高估值0.28元，最低估值-0.04元，預估目標價為6.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.28(0.28)
|0.35
|0.4
|0.15
|最低值
|-0.04(-0.04)
|0.15
|0.23
|0.15
|平均值
|0.13(0.14)
|0.26
|0.29
|0.15
|中位數
|0.1(0.13)
|0.26
|0.28
|0.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|38.72億
|39.92億
|42.14億
|37.77億
|最低值
|37.70億
|37.24億
|34.56億
|37.77億
|平均值
|38.51億
|38.46億
|38.55億
|37.77億
|中位數
|38.59億
|38.25億
|38.87億
|37.77億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.93
|-0.89
|-1.24
|-0.76
|-3.04
|營業收入
|25.56億
|25.75億
|28.32億
|35.24億
|39.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Transocean有限公司(RIG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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