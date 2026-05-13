鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-13 09:28

散熱模組廠邁科 (6831-TW) 公告第一季財報，受惠 AI 伺服器散熱產品需求持續強勁，帶動 AI 相關產品營收比重提高至 6 成，推升第一季營收 8.54 億元，第一季稅後純益 0.45 億元，年增逾 2 倍，每股純益 0.66 元，為去年同期 3 倍。

邁科第一季營收 8.54 億元，季減 9.15%，年增 50.62%；毛利率 18.27%，季減 5.03 個百分點，年減 2.72 個百分點；營益率 6.56%，季減 2.06 個百分點，年增 2.68 個百分點；稅後純益 0.45 億元，季減 60.18%，年增 2.46 倍，每股純益 0.66 元。

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邁科 4 月營收 2.13 億元，月減 32.14%，年減 24.33%；累計今年前 4 月營收 10.68 億元，年增 25.79%。邁科指出，4 月為 CSP 客戶新舊機種轉換期，因此營收呈現衰退，不過 5 月已開始出貨 CSP 客戶的新機種散熱產品，隨著新平台逐步放量，預期第二季營收將先蹲後跳。

邁科積極搶進 CSP 散熱供應鏈，目前已切入國際 CSP 大廠的 ASIC AI 伺服器散熱供應鏈，隨著 ASIC 平台出貨占比持續攀升，有助帶動 AI 散熱產品出貨動能同步成長。