鉅亨網記者劉玟妤 台北
奇鋐 (3017-TW) 今 (14) 日召開法說會，受惠 AI 伺服器蓬勃發展，推升水冷散熱需求，帶動第一季稅後純益 79.16 億元，每股純益 20.17 元，創歷史新高紀錄，並看好全年營收與獲利逐季走高。另外，也針對近期市場傳出輝達 (NVDA-US) 新一代平台 Vera Rubin 修改散熱模組設計釋疑。
奇鋐受惠 AI 伺服器需求爆發，帶動第一季營運，呈現淡季不淡，包括 GB200 及 GB300 需求暢旺，且已開始小量出貨下一代 Vera Rubin 水冷板，第一季伺服器相關產品營收比重達 66.4%，較去年第四季及去年同期大幅成長。奇鋐看好，今年營收與獲利逐季成長，且下半年在新專案導入下，下半年營運將優於上半年。
另外，先前市場傳出，Vera Rubin 修改散熱模組設計，包括均熱片從雙片改回單片，且可能取消採用鍍金水冷板。
對此，奇鋐雖不針對個別客戶進行評論，但針對是否鍍金，奇鋐表示，由於原先就規劃鍍金製程短期採用外包方式，並慢慢建立相關能力，因此若客戶最終決定不鍍金，對公司而言，只是外包業務取消，對於營運影響不大。
奇鋐第一季營收 490.38 億元，季增 2.64%，年增 1.1 倍；毛利率 29.77%，季增 3.41 個百分點，年增 3.93 個百分點；營益率 24.51%，季增 3.55 個百分點，年增 5.82 個百分點；稅後純益 79.16 億元，季增 19.29%，年增 1.46 倍，每股純益 20.17 元。
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