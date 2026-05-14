奇鋐受惠 AI 伺服器需求爆發，帶動第一季營運，呈現淡季不淡，包括 GB200 及 GB300 需求暢旺，且已開始小量出貨下一代 Vera Rubin 水冷板，第一季伺服器相關產品營收比重達 66.4%，較去年第四季及去年同期大幅成長。奇鋐看好，今年營收與獲利逐季成長，且下半年在新專案導入下，下半年營運將優於上半年。