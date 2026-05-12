鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估下修至-1.17元，預估目標價為87.50元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.08元下修至-1.17元，其中最高估值-0.79元，最低估值-1.95元，預估目標價為87.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.79(-0.79)
|-0.04
|1.71
|3.18
|最低值
|-1.95(-1.41)
|-1.08
|0.18
|1.11
|平均值
|-1.25(-1.05)
|-0.46
|1.04
|2.58
|中位數
|-1.17(-1.08)
|-0.28
|1.05
|2.98
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.01億
|17.41億
|25.62億
|38.50億
|最低值
|1.40億
|3.29億
|16.47億
|22.49億
|平均值
|1.74億
|7.99億
|19.35億
|31.58億
|中位數
|1.73億
|7.70億
|18.66億
|34.53億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.37
|-0.58
|-1.07
|-1.94
|-1.34
|營業收入
|1,241萬
|1,383萬
|0.00
|442萬
|7,092萬
詳細資訊請看美股內頁：
AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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