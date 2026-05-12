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鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估上修至15.93元，預估目標價為155.50元

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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.65元上修至15.93元，其中最高估值19.74元，最低估值9.48元，預估目標價為155.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值19.74(19.74)19.4519.9417.78
最低值9.48(9.48)10.3611.2114.41
平均值15.7(15.56)14.2314.8116.4
中位數15.93(15.65)13.9614.3617

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值304.63億281.22億288.74億279.51億
最低值227.61億232.65億231.32億279.51億
平均值273.95億262.03億265.10億279.51億
中位數280.57億267.07億266.21億279.51億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.9913.2213.0011.259.12
營業收入197.77億296.10億232.73億234.78億226.54億

詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEOG

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