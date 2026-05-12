鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估上修至15.93元，預估目標價為155.50元
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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.65元上修至15.93元，其中最高估值19.74元，最低估值9.48元，預估目標價為155.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|19.74(19.74)
|19.45
|19.94
|17.78
|最低值
|9.48(9.48)
|10.36
|11.21
|14.41
|平均值
|15.7(15.56)
|14.23
|14.81
|16.4
|中位數
|15.93(15.65)
|13.96
|14.36
|17
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|304.63億
|281.22億
|288.74億
|279.51億
|最低值
|227.61億
|232.65億
|231.32億
|279.51億
|平均值
|273.95億
|262.03億
|265.10億
|279.51億
|中位數
|280.57億
|267.07億
|266.21億
|279.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.99
|13.22
|13.00
|11.25
|9.12
|營業收入
|197.77億
|296.10億
|232.73億
|234.78億
|226.54億
詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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