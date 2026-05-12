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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至16.54元，預估目標價為129.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.08元上修至16.54元，其中最高估值20.05元，最低估值7.59元，預估目標價為129.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值20.05(20.05)19.0213.358.27
最低值7.59(7.59)6.235.726.16
平均值15.67(15.29)10.869.27.11
中位數16.54(16.08)10.468.456.89

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值92.48億90.68億74.11億64.56億
最低值65.97億63.63億61.02億61.45億
平均值80.63億71.63億67.55億62.67億
中位數82.00億71.00億66.63億62.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.2416.387.876.748.97
營業收入65.38億111.86億66.31億59.36億70.84億

詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCF

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