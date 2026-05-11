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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nexstar媒體集團(NXST-US)EPS預估上修至30.25元，預估目標價為255.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Nexstar媒體集團(NXST-US)做出2026年EPS預估：中位數由26.16元上修至30.25元，其中最高估值36.05元，最低估值23.42元，預估目標價為255.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值36.05(36.05)29.6738.0721.62
最低值23.42(22.15)8.4329.8921.62
平均值30.11(27.95)18.9233.3621.62
中位數30.25(26.16)19.2532.7421.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值78.40億78.82億86.01億81.49億
最低值53.95億49.84億54.42億77.46億
平均值70.99億68.75億72.82億79.48億
中位數77.31億74.30億83.68億79.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS18.9824.169.6421.413.00
營業收入46.48億52.11億49.33億54.07億49.49億

詳細資訊請看美股內頁：
Nexstar媒體集團(NXST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNXST

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