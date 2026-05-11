鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nexstar媒體集團(NXST-US)EPS預估上修至30.25元，預估目標價為255.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Nexstar媒體集團(NXST-US)做出2026年EPS預估：中位數由26.16元上修至30.25元，其中最高估值36.05元，最低估值23.42元，預估目標價為255.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|36.05(36.05)
|29.67
|38.07
|21.62
|最低值
|23.42(22.15)
|8.43
|29.89
|21.62
|平均值
|30.11(27.95)
|18.92
|33.36
|21.62
|中位數
|30.25(26.16)
|19.25
|32.74
|21.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|78.40億
|78.82億
|86.01億
|81.49億
|最低值
|53.95億
|49.84億
|54.42億
|77.46億
|平均值
|70.99億
|68.75億
|72.82億
|79.48億
|中位數
|77.31億
|74.30億
|83.68億
|79.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|18.98
|24.16
|9.64
|21.41
|3.00
|營業收入
|46.48億
|52.11億
|49.33億
|54.07億
|49.49億
詳細資訊請看美股內頁：
Nexstar媒體集團(NXST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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