鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至-0.27元，預估目標價為190.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.2元下修至-0.27元，其中最高估值1.26元，最低估值-1.27元，預估目標價為190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.26(1.88)
|3.62
|4.57
|5.68
|最低值
|-1.27(-1.27)
|0.67
|1.55
|1.99
|平均值
|-0.17(-0.08)
|2.5
|3.57
|4.36
|中位數
|-0.27(-0.2)
|2.5
|3.89
|4.88
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|283.52億
|320.69億
|356.28億
|406.68億
|最低值
|272.53億
|291.89億
|318.65億
|342.34億
|平均值
|277.63億
|303.58億
|332.62億
|369.14億
|中位數
|276.81億
|302.93億
|329.43億
|363.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.09
|0.64
|1.37
|2.74
|-0.24
|營業收入
|62.68億
|166.81億
|227.49億
|231.56億
|252.01億
詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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