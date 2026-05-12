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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至-0.27元，預估目標價為190.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.2元下修至-0.27元，其中最高估值1.26元，最低估值-1.27元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.26(1.88)3.624.575.68
最低值-1.27(-1.27)0.671.551.99
平均值-0.17(-0.08)2.53.574.36
中位數-0.27(-0.2)2.53.894.88

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值283.52億320.69億356.28億406.68億
最低值272.53億291.89億318.65億342.34億
平均值277.63億303.58億332.62億369.14億
中位數276.81億302.93億329.43億363.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.090.641.372.74-0.24
營業收入62.68億166.81億227.49億231.56億252.01億

詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLYV

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