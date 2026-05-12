鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-12 19:00

美國電商巨頭 eBay(EBAY-US) 周二 (12 日) 正式拒絕了由 GameStop (GME-US) 執行長柯恩 (Ryan Cohen) 提出的 560 億美元收購要約。eBay 董事會主席普萊斯勒 (Paul Pressler) 在信函中明確表示，這項未經請求的投標「既不可靠也無吸引力」。

上周，柯恩提議以每股 125 美元的價格收購 eBay，這一價格較上周五收盤價溢價約 20%。此方案計畫以「半現半股」的方式支付，即 50% 的現金搭配 50% 的 GameStop 股票。

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柯恩在收購提議中展現了其整合實體與電商的野心。他指出，GameStop 在美國擁有的 1,600 家零售門市 (全球共約 2,200 家) 可轉型為 eBay 平台上收藏品的鑑定中心，同時兼作物流運送據點。此外，柯恩對 eBay 現任執行長伊安諾 (Jamie Iannone) 的管理提出批評，認為其行銷支出過於浪費，並承諾在交易完成後的 12 個月內達成 20 億美元的成本節省。

儘管柯恩信心滿滿，但市場投資者對此交易普遍持懷疑態度。最主要的疑慮在於兩家公司規模的巨大差距：GameStop 的市值僅約 100 億美元，不到 eBay 市值的四分之一。

財務數據顯示，eBay 在 2025 年的營收達 116 億美元，擁有 1.36 億名活躍用戶，平台每年的交易額高達 800 億美元。相較之下，GameStop 最近一年度的營收僅為 36 億美元，且主要依賴遊戲硬體與收藏品銷售。

為了籌措收購資金，GameStop 計畫舉債 200 億美元，但由於柯恩尚未詳細說明剩餘資金的支付方案，其融資能力備受質疑。