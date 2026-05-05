鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-05 09:00

在 GameStop(GME-US)以小吃大、提出以 560 億美元收購 eBay(EBAY-US)的計畫之後，看好 GameStop 的知名投資人、電影「大賣空」本尊貝瑞 (Michael Burry) 表示，已經清倉 GameStop 持股。

貝瑞 1 月透露持有 GameStop 股票，但他周一 (4 日) 表示，GameStop 執行長科恩 (Ryan Cohen) 企圖與亞馬遜 (AMZN-US) 等電商巨頭競爭的大膽計畫，正促使他拋售股票。

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貝瑞在一篇 Substack 文章中寫道：「我的 GameStop 持股可能撐不過這周。我肯定會賣出一定程度，或許是全部或一部分，但絕對不會一股都不賣。」GameStop 周一盤後下跌逾 2%。

GameStop 上周末正式宣布以每股 125 美元、相當於總價 560 億美元，向規模比自己大上數倍的 eBay 提交收購意向書。貝瑞曾在前一天針對收購傳聞發表看法。他指出，雖然他最終支持科恩的願景，但他認為提出的價碼過高，而且也有更好的選擇。

貝瑞 2 月曾稱讚科恩是「股神」巴菲特的繼承人，但他周一直言批皮，GameStop 收購 eBay 的策略「簡直平淡無奇」。

GameStop 將透過現金與第三方融資支應這筆收購案，並補充已獲得道明證券 (TD Securities) 高達 200 億美元的「高度信心函」（highly-confident letter）。貝瑞對此評論道：「科恩不可能只是為了削減成本，因為無論裁撤多少冗員，都無法讓這筆交易回本。」

貝瑞認為，560 億美元可能只是開價，最終成交價會更高。這也意味著該交易可能為 GameStop 帶來極高的槓桿，「債務水準將逼近財務困窘的邊緣，且往往會剝奪受困公司的競爭力與創新能力」。

貝瑞說：「如果真的想與亞馬遜競爭，科恩應該收購 Wayfair（該公司擁有 70% 的最後一哩配送服務且倉儲遍布各地），同時還能獲得現金流機器與大量浮存金。」

貝瑞先前曾列出一份他認為 GameStop 應該收購的名單，當中包括 Wayfair(W-US)、安全解決方案巨頭 ADT(ADT-US) 以及保險商 Assured Guaranty(AGO-US)。

而在 eBay 收購消息傳出後，他提到自己曾點名政府特許的房貸融資公司房地美 (Fannie Mae)(FNMA-US) 與房利美 (Freddie Mac)(FMCC-US) 也是良好的投資標的。

貝瑞表示，雖然 eBay 主導的收藏品與二手商品市場規模龐大，但 GameStop 的出價並非切入這塊市場的最佳方式。