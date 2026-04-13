鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-13 19:27

近期網路社群與 YT 影音頻道，流傳「2026 年起長者搭乘台鐵、高鐵 (2633-TW) 享有 5 大免費特權」及「10 月新政策」等相關影片與訊息，交通部今 (13) 日澄清，強調相關網傳內容為 AI 技術生成的虛構假訊息，政府從未推出類此措施，請民眾切勿上當受騙，更勿以訛傳訛。

交通部指出，該類影片並未引述任何官方資訊，實為利用 AI 模板大量產製的農場內容，且刻意使用「勇敢爭取」、「不開口服務人員絕對不會告訴你」等煽動性用語，恐製造年長旅客與站務人員的對立，擾亂公共運輸服務秩序，交通部對此惡劣行徑予以強烈譴責。

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為避免民眾遭誤導，影響自身權益與公共運輸秩序，交通部針對網傳不實謠言，彙整並說明雙鐵實際之營運與服務現況如下：

一、車票優惠與敬老卡使用規定：

(一) 無免費升等或同行者免費特權：網傳「免費升等高級車廂」、「持免費票陪伴長輩同行」、「高鐵假期 1500 元補貼旅遊金」等均為惡意造謠。

(二) 法定敬老票規定：依老人福利法規定，年滿 65 歲國民搭乘雙鐵，得享有半價優惠。

(三) 敬老卡無法無限扣抵：目前「敬老卡」扣抵車資僅適用於台鐵，且受各縣市政府補助額度限制，絕無傳言所稱的「無限額度」；高鐵則尚無敬老卡扣抵車資服務。敬老卡亦無法綁定或匯入家人之信用卡紅利點數。

二、車站與列車服務設施：

(一) 無實體綠色通道或專屬貴賓室：雙鐵並無設立實體「專屬綠色通道」，亦無「銀髮免費貴賓室」或雙層列車設計。

(二) 無專屬接送機車或醫療設備：網傳「車站到目的地免費來回接駁」、「電動車月台接送服務」皆為虛構，目前僅高鐵、台鐵 EMU3000 型列車內設有 AED 心臟去顫器，所有車廂皆未配置氧氣瓶。

(三) 無專屬行李敬老費率：持優待票 (含敬老票) 旅客有其常態的行李託運件數與重量限制；若以包裹託運則按普通費率 5 折計收，並無「敬老專屬費率」。