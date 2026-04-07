鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-07 19:50

近期交通部陸續接到駕駛陳情，計程車行向駕駛不當收取靠行牌照費用，交通部今 (7) 日表示，以台中地區最為嚴重，最高甚至收達 35 萬元，各縣市喊價在 1-10 萬元不等，且牌照空缺數量資訊不對等，使駕駛人感覺經營條件不公。針對計程車駕駛人心聲，交通部今日也回應，已著手研擬修法對策因應。

對多數地方公路主管機關長期未檢討合理牌照數量，致空車額遭車行把持問題，交通部今日表示，已於上 (3) 月 24 日發函要求各公路主管機關，定期公布車行空車額，協助媒合有需要牌照的駕駛人，以加速車行釋出閒置空車額，並透過審議會機制，確實審查車行保留空車額的展期申請，及定期檢討轄區內計程車合理牌照數量。

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交通部指出，接下來進行 3 月 24 日發函要求各公路主管機關，定期公布車行空車額，協助媒合有需要牌照的駕駛人，以加速車行釋出閒置空車額，並透過審議會機制，確實審查車行保留空車額的展期申請，及定期檢討轄區內計程車合理牌照數量。

至於法規修正作業部份，交通部強調，對車行目前於靠行契約約定之外，向駕駛巧立名目收取費用或透過指定購車、貸款及保險等方式不當牟利方式，未來修訂汽車運輸業管理規則予以明確禁止，並且明定靠行費收費基準須提報公路主管機關登載網頁，使收費資訊透明化。

另配合 2025 年 12 月 19 日公路法第 39 條之 1 修正，交通部也放寬通用計程車牌照數量發放原則，未來藉由適度增加通用計程車牌照供給，並朝牌照需用即領、無用收回的方向進行管理。

後續併同研議個人計程車牌照鬆綁機制及商用電動車推動計畫，檢討相關法規與管理機制，強化車隊管理，除提升無障礙運輸服務供給外，並扭轉車行過去將計程車牌照視為有價資產的錯誤認知。