〈鈺創展望〉盧超群：訂單已看到明年 DDR4/5至少缺到明年中

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-12 13:14

記憶體市況持續升溫，鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群今 (12) 日表示，隨著 AI 帶動記憶體產業出現結構性改變，DDR4、DDR5 至少將缺貨到明年中，而鈺創自身訂單能見度也已看到今年底，明年上半年也大致清楚，對營運展望抱持樂觀態度。

鈺創科技董事長盧超群。(鉅亨網記者魏志豪攝)

盧超群指出，今年整體半導體產值預估約達 1.4 兆美元，其中記憶體占比至少一半，DRAM 產值約 5600 億美元，Flash 至少約為 DRAM 的一半，約 2800 億美元，兩者合計記憶體市場規模達 7000 至 8000 億美元，已接近去年整體半導體市場規模。

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針對市場關注 DRAM 價格是否漲過頭，盧超群認為，目前價格並非不合理飆漲，而是回到公平且合理的水準。他表示，若過去 DRAM 長期維持合理價格，就不會有許多業者在過去 10 年、20 年間退出市場。

盧超群認為，這一波 DRAM 需求與過去不同，尤其 HBM 已經不只是上方堆疊的 DRAM，底下還結合最先進的邏輯晶片，甚至涉及 4 奈米、5 奈米等先進製程。由於 AI 應用產生的資料量大、速度快，HBM 基礎裸晶的邏輯設計愈來愈複雜，也讓 DRAM 與邏輯晶片的界線逐漸模糊。

他指出，HBM 在 AI 記憶體中的占比，將從原本約 10%，到今年底提升至約 50%；不過，這並不代表 DDR4、DDR5 需求會萎縮，因為整體市場規模正在大幅成長，即使 HBM 占比快速拉升，DDR5、GDDR 及其他 DDR 相關產品仍有需求支撐。

對於缺貨時間，盧超群表示，記憶體缺貨去年就已經看見，且這次屬於結構性改變。以 DDR4、DDR5 來看，至少會缺到明年中，主要是大公司不太可能回頭增加相關產能，而筆電、手機等終端產品要更換記憶體架構，也不是短時間內可以完成，通常至少需要兩年時間。

價格方面，盧超群表示，DRAM 去年已大漲一波，今年仍持續上漲，目前大約每月上漲 10% 至 20%。雖然市場關注第二季過後漲勢是否停頓，但目前合約價仍在上漲，因此即便 DRAM 漲幅可能在第三季底附近逐漸進入飽和，不過隨著新產品與新需求加入，價格仍有向上衝的可能。

至於鈺創自身營運，盧超群表示，公司訂單能見度真正來看已到今年底，明年上半年也大致看得清楚，也強調鈺創過去三年即使面臨不賺錢的壓力，仍持續投入投資，如今隨著 AI 與記憶體需求升溫，相關布局開始開花結果。