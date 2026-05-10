鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-10 12:39

適逢母親節，除了餐飲聚會與康乃馨，為辛苦付出的母親規劃一份實質的安全感，正成為現代子女表達孝心的新顯學 。安達人壽指出，媽媽平時總為家人忙碌，卻容易忽略自身的長遠規劃，建議子女應以節日為契機，主動協助母親進行保單健檢，從健康、意外到財富管理三方面，建立全方位防護網 。

在健康保障方面，考量身體狀況是所有基礎，安達人壽推出「醫起守護防癌定期健康保險」，特別針對女性好發的重度癌症如子宮頸癌設有額外給付 。此外，新一代癌症險更涵蓋續次保障，解決民眾擔心罹癌後無法再投保的困境，無論是癌症復發、移轉或新確診，皆能即時提供財務支持，減輕家庭經濟壓力 。

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面對高齡化社會，意外風險同樣不容忽視。安達人壽「鍾愛意生終身傷害保險」提供全方位保障，無論是意外住院、手術、失能或身故，保障期間最高可至 101 歲，為媽媽不同生命階段提供安心依靠 。

針對退休規劃，安達人壽則推出「富貴大贏家投資型保單專案」，協助媽媽達成優雅退休目標 。該專案提供超過 900 檔精選投資標的，並具備「自動停利機制」與「投資管家」主動通知服務，讓行程滿檔的媽媽即便不盯盤，也不會錯過獲利落袋的時間，透過專業洞察對抗通膨與長壽風險 。