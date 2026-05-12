鴻呈AI液冷檢測線切入2家美系CSP 後續出貨可望倍增
鉅亨網記者彭昱文 台北
連接線組廠鴻呈 (6913-TW) 今 (12) 日召開股東會，董事長簡忠正指出，液冷漏液檢測線已切入兩家美系雲端服務商 (CSP) 並大量交貨，第三家也在認證中，目前每個月出貨量大概 4-5 萬條，看好未來可望倍增到每月數十萬條。
簡忠正表示，AI 伺服器無論是輝達 (NVIDIA)GPU 架構，或是 ASIC 架構，只要有液冷都會用到漏液檢測線，現在 ASIC 量看起來比較多，但毛利率還算不錯，雖然目前很多廠商都在做，但有 AVL(合格供應商名單) 的業者並不多。
簡忠正進一步指出，目前鴻呈漏液檢測線的線材多以外購為主，接下來會導入自製線，目標第二季送樣、第三季完成認證，第四季量產，未來會希望都是採用鴻呈自己的線、提高自製率，也布局 FPC 漏液檢測方案，送樣客戶認證。
在高速線方面，簡忠正表示，目前內部線以 Gen 6、64G 產品為主，外接線有 800G 與 1.6T 高速網絡 DAC 線，目前同樣在送樣客戶認證；第一季 AI 產品占整體連接線營收比重 54%，第二季估可望突破 6 成。
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