美食-KY中國店數降至不到300店 已較全盛時期收掉一半

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-12 09:58

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 持續在中國調整獲利結構、汰弱留強，使營收規模也持續下滑，前 4 月合併營收 53.95 億元，年減 16.41%；美食在中國的店數已降至低於 300 家，等同較 2018 年左右的全盛時期門店收掉約 5 成，期透過在台灣、美國的穩健拓展，讓營運動能逐步向上。

85度C在台灣持續導入新形態門市。(圖：美食-KY提供)

美食說明，在中國積極調整獲利結構，依序退出獲利低於預期的區域，使 4 月營收貢獻已較去年同期下滑超過 40%，占總營收比重僅 24%；截至 4 月底，在中國的 85℃店數已少於 300 家。

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不過，美食表示，在中國的直營單店月均營業額已超越去年同期，獲利展望可望顯著改善。

而在近年積極拓展的美國市場，美食說明，擺脫年初極端氣候影響，4 月營收創今年新高，更較第一季平均營收高出 7%，美國占總營收比重已達 57%。

美食 4-5 月分別在加州的 Bakersfield 和 Santee 再新開出 2 家門市，樂觀看待第二季美國市場營運動能加溫。