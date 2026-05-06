鉅亨網記者劉玟妤 台北
農業生技廠正瀚 (6534-TW) 公告第一季財報，受惠去年下半年新增的北美客戶，今年開始穩定供貨，帶動第一季營收 8.7 億元，稅後純益 4.27 億元，每股純益 4.15 元，營收、獲利與每股純益皆創單季新高。
正瀚第一季營收 8.7 億元，季增 1.65 倍，年增 1.87%；毛利率 86.09%，季增 5.3 個百分點，年減 0.68 個百分點；營益率 59.54%，季增 46.74 個百分點，年增 2.16 個百分點；稅後純益 4.27 億元，季增 8.7 倍，年增 6.75%，每股純益 4.15 元。
正瀚同步公告 4 月營收 2.29 億元，月減 39.27%，年增 4.36%；累計今年前 4 月營收 10.99 億元，年增 2.37%。
正瀚積極拓展海外市場，近年在美國、澳洲、加拿大及南美洲等全球主要農業大國開發新客戶，也布局亞洲、歐洲市場，加上營收占比最高的美國市場有新客戶加入，有助正瀚營運規模擴張，並縮小淡旺季差距。
展望第二季，正瀚表示，隨著全球市場布局策略發酵，第一季出貨動能將延續，加上新客戶貢獻提升，以目前出貨排程來看，第二季成長可期。
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