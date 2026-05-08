鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-08 10:59

漢達 (6620-TW) 公告第一季財報，第一季營收 2.1 億元，稅後純益 0.76 億元，年增近 7 成，每股純益 0.46 元。漢達指出，第一季主要受惠 505(b)(2) 新藥的挹注，且第一季 505(b)(2) 產品營收比重已突破 4 成。

漢達Q1獲利0.76億元年增近7成，505(b)(2)營收比重突破4成。(圖：shutterstock)

漢達第一季營收 2.1 億元，年增 16.02%；毛利率 27.62%，年增 3.05 個百分點；營益率 27.62%，年增 6.07 個百分點；稅後純益 0.76 億元，年增 68.89%，每股純益 0.46 元。

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漢達指出，近年將營運重心由高技術門檻學名藥，轉向 505(b)(2) 新藥，今年第一季 505(b)(2) 產品營收占比已突破 4 成。其中，第一季多發性硬化症用藥 Tascenso 穩健成長，也彌補學名藥 Dexlansoprazole 營收下滑的缺口。

血癌用藥 Phyrago 效益逐步顯現，漢達表示，Phyrago 自 3 月起開始認列分潤收入，隨著近期市場滲透率提升，預期營收貢獻逐步擴大，並有望成為 2026 年重要營收來源之一。

展望今年，漢達指出，目前已有 4 個藥品在美國或加拿大市場銷售，並持續推進 505(b)(2) 產品的開發進程、商業化布局與產品組合廣度。