鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估上修至1.7元，預估目標價為11.56元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.64元上修至1.7元，其中最高估值2.34元，最低估值0.48元，預估目標價為11.56元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.34(2.34)1.981.911.38
最低值0.48(0.48)0.660.831.38
平均值1.63(1.61)1.481.441.38
中位數1.7(1.64)1.541.481.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值400.58億356.16億400.52億
最低值251.76億237.10億217.89億
平均值292.71億280.45億275.82億
中位數281.68億271.69億258.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.033.612.141.781.08
營業收入215.80億292.61億284.66億309.51億289.21億

詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEC

相關行情

台股首頁我要存股
哥倫比亞國營石油公司12.79+1.19%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty