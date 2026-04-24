鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估上修至1.29元，預估目標價為11.22元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.19元上修至1.29元，其中最高估值2.17元，最低估值0.48元，預估目標價為11.22元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.17(2.17)
|1.88
|1.63
|1.06
|最低值
|0.48(0.48)
|0.66
|0.98
|1.06
|平均值
|1.29(1.27)
|1.22
|1.32
|1.06
|中位數
|1.29(1.19)
|1.11
|1.32
|1.06
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|345.64億
|332.13億
|354.43億
|233.36億
|最低值
|234.62億
|237.10億
|217.89億
|233.36億
|平均值
|276.78億
|271.29億
|267.97億
|233.36億
|中位數
|269.51億
|269.24億
|249.78億
|233.36億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.03
|3.61
|2.14
|1.78
|1.08
|營業收入
|215.80億
|292.61億
|284.66億
|309.51億
|289.21億
詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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