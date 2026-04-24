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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估上修至1.29元，預估目標價為11.22元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.19元上修至1.29元，其中最高估值2.17元，最低估值0.48元，預估目標價為11.22元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.17(2.17)1.881.631.06
最低值0.48(0.48)0.660.981.06
平均值1.29(1.27)1.221.321.06
中位數1.29(1.19)1.111.321.06

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值345.64億332.13億354.43億233.36億
最低值234.62億237.10億217.89億233.36億
平均值276.78億271.29億267.97億233.36億
中位數269.51億269.24億249.78億233.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.033.612.141.781.08
營業收入215.80億292.61億284.66億309.51億289.21億

詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEC

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