search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估上修至1.49元，預估目標價為11.22元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.38元上修至1.49元，其中最高估值2.34元，最低估值0.48元，預估目標價為11.22元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.34(2.21)1.981.911.38
最低值0.48(0.48)0.660.831.06
平均值1.54(1.42)1.351.421.22
中位數1.49(1.38)1.231.431.22

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值345.64億332.13億354.43億233.36億
最低值238.35億237.10億217.89億233.36億
平均值283.01億272.76億266.04億233.36億
中位數277.60億269.24億253.08億233.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.033.612.141.781.08
營業收入215.80億292.61億284.66億309.51億289.21億

詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEC

相關行情

台股首頁我要存股
哥倫比亞國營石油公司13.77+3.46%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty