鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估上修至6.25元，預估目標價為412.00元
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根據FactSet最新調查，共34位分析師，對BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.05元上修至6.25元，其中最高估值12.1元，最低估值3.2元，預估目標價為412.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.1(12.1)
|16.73
|22.96
|23.6
|最低值
|3.2(3.2)
|4.72
|5.92
|8.84
|平均值
|6.56(6.51)
|9.67
|13.06
|14.9
|中位數
|6.25(6.05)
|9.38
|12.99
|13.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|67.98億
|81.30億
|93.04億
|110.41億
|最低值
|62.06億
|69.78億
|72.77億
|79.97億
|平均值
|64.55億
|74.44億
|83.95億
|93.29億
|中位數
|64.70億
|73.78億
|82.81億
|91.53億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-15.25
|-19.41
|-8.44
|-6.13
|2.64
|營業收入
|11.78億
|14.14億
|24.57億
|38.12億
|53.57億
詳細資訊請看美股內頁：
BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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