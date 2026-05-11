鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估上修至6.25元，預估目標價為412.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共34位分析師，對BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.05元上修至6.25元，其中最高估值12.1元，最低估值3.2元，預估目標價為412.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.1(12.1)16.7322.9623.6
最低值3.2(3.2)4.725.928.84
平均值6.56(6.51)9.6713.0614.9
中位數6.25(6.05)9.3812.9913.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值67.98億81.30億93.04億110.41億
最低值62.06億69.78億72.77億79.97億
平均值64.55億74.44億83.95億93.29億
中位數64.70億73.78億82.81億91.53億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-15.25-19.41-8.44-6.132.64
營業收入11.78億14.14億24.57億38.12億53.57億

詳細資訊請看美股內頁：
BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSONC

相關行情

台股首頁我要存股
BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR311.74-0.12%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty