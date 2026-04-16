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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.09元上修至1.21元，其中最高估值2.05元，最低估值0.48元，預估目標價為11.08元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.05(2.05)
|1.87
|1.62
|1.06
|最低值
|0.48(0.48)
|0.66
|0.98
|1.06
|平均值
|1.25(1.15)
|1.22
|1.31
|1.06
|中位數
|1.21(1.09)
|1.11
|1.32
|1.06
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|345.64億
|332.13億
|354.43億
|233.36億
|最低值
|234.62億
|237.10億
|217.89億
|233.36億
|平均值
|274.04億
|273.33億
|269.75億
|233.36億
|中位數
|267.12億
|276.72億
|253.34億
|233.36億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.03
|3.61
|2.14
|1.78
|1.08
|營業收入
|215.80億
|292.61億
|284.66億
|309.51億
|289.21億
詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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