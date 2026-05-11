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鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估上修至-0.85元，預估目標價為8.20元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.87元上修至-0.85元，其中最高估值-0.38元，最低估值-1.2元，預估目標價為8.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.38(-0.67)00.23-0.07
最低值-1.2(-1.2)-1.02-1.29-1.5
平均值-0.83(-0.89)-0.34-0.32-0.79
中位數-0.85(-0.87)-0.25-0.19-0.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值112.23億110.29億112.02億105.10億
最低值109.01億103.92億102.27億99.74億
平均值110.12億105.88億104.74億102.05億
中位數109.97億105.40億103.79億101.30億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.91-1.54-10.48-0.06-1.75
營業收入196.87億174.78億145.57億131.08億124.02億

詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLUMN

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