鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技LUMN-US的目標價調升至8元，幅度約4.92%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對流明科技(LUMN-US)提出目標價估值：中位數由7.63元上修至8元，調升幅度4.92%。其中最高估值10元，最低估值4元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予流明科技評價：積極樂觀2位、保持中立11位、保守悲觀2位。
流明科技今(7日)收盤價為9.12元。近5日股價上漲4.92%，標普指數上漲1.69%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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