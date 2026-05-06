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鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估下修至-0.77元，預估目標價為7.63元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.5元下修至-0.77元，其中最高估值-0.35元，最低估值-0.88元，預估目標價為7.63元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.35(-0.2)0.010.24-0.07
最低值-0.88(-0.88)-0.99-1.15-1.25
平均值-0.67(-0.58)-0.26-0.25-0.66
中位數-0.77(-0.5)-0.16-0.12-0.66

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值111.71億108.48億107.66億104.52億
最低值107.85億102.70億100.57億99.74億
平均值109.46億105.39億104.10億101.45億
中位數109.03億105.32億103.77億100.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.91-1.54-10.48-0.06-1.75
營業收入196.87億174.78億145.57億131.08億124.02億

詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLUMN

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