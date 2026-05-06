鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估下修至-0.77元，預估目標價為7.63元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.5元下修至-0.77元，其中最高估值-0.35元，最低估值-0.88元，預估目標價為7.63元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.35(-0.2)
|0.01
|0.24
|-0.07
|最低值
|-0.88(-0.88)
|-0.99
|-1.15
|-1.25
|平均值
|-0.67(-0.58)
|-0.26
|-0.25
|-0.66
|中位數
|-0.77(-0.5)
|-0.16
|-0.12
|-0.66
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|111.71億
|108.48億
|107.66億
|104.52億
|最低值
|107.85億
|102.70億
|100.57億
|99.74億
|平均值
|109.46億
|105.39億
|104.10億
|101.45億
|中位數
|109.03億
|105.32億
|103.77億
|100.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.91
|-1.54
|-10.48
|-0.06
|-1.75
|營業收入
|196.87億
|174.78億
|145.57億
|131.08億
|124.02億
詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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