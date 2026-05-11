鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估下修至-0.84元，預估目標價為35.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.81元下修至-0.84元，其中最高估值-0.47元，最低估值-1.11元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.47(-0.47)
|0.98
|1.32
|0.23
|最低值
|-1.11(-1.11)
|-0.51
|-0.16
|0.23
|平均值
|-0.84(-0.81)
|0.43
|0.81
|0.23
|中位數
|-0.84(-0.81)
|0.62
|0.93
|0.23
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|23.12億
|26.59億
|30.52億
|34.86億
|最低值
|20.54億
|22.15億
|25.66億
|28.55億
|平均值
|21.30億
|24.25億
|27.94億
|31.71億
|中位數
|21.16億
|23.95億
|27.46億
|31.71億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.89
|-2.96
|-2.16
|-1.68
|-0.96
|營業收入
|11.11億
|13.91億
|21.87億
|18.13億
|18.50億
詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調降至30元，幅度約3.23%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調降至30元，幅度約3.23%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調降至31元，幅度約3.13%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調降至32元，幅度約4.48%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇