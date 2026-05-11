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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估下修至-0.84元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.81元下修至-0.84元，其中最高估值-0.47元，最低估值-1.11元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.47(-0.47)0.981.320.23
最低值-1.11(-1.11)-0.51-0.160.23
平均值-0.84(-0.81)0.430.810.23
中位數-0.84(-0.81)0.620.930.23

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值23.12億26.59億30.52億34.86億
最低值20.54億22.15億25.66億28.55億
平均值21.30億24.25億27.94億31.71億
中位數21.16億23.95億27.46億31.71億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.89-2.96-2.16-1.68-0.96
營業收入11.11億13.91億21.87億18.13億18.50億

詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSU

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Unity Software Inc27.685-1.69%

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