鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-11 20:59

財政部最新公布 4 月出口金額高達 676.2 億美元，創下歷年單月次高，年增率衝上 39%。強勁的動能來自於全球 AI 基建的軍備競賽，而金管會也公布台灣金融三業獲利衝上史上同期新高的新台幣 3710 億元。在「科技」與「金融」雙核心驅動下，擁有逾 150 萬受益人的高股息 ETF 國泰永續高股息 (00878-TW) 5/11 淨值已來到 28.33 元，創新高，今天市價則收在 28.28 元、上漲 1.65%。

AI出口+金融獲利雙引擎發威！00878除息行情升溫 淨值衝破28元創高。(鉅亨網資料照)

00878 本季每受益權單位擬配息 0.66 元，較上季 0.42 元顯著提升，並創下歷史新高，在除息題材帶動下，上周成交量達 49 萬張，呈現量價齊揚，提醒投資人，本次參與 00878 配息最後申購日為 5 月 18 日，配息預定於 6 月 12 日發放。

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國泰投信 ETF 研究團隊指出，受惠於 AI、高效能運算 (HPC) 及雲端服務需求持續熱絡，台灣 4 月出口表現亮眼，帶動供應鏈需求高漲，擴張動能強勁，4 月出口創下歷年單月次高紀錄，年增率連續 30 個月呈現正成長，00878 因有逾 5 成的 AI 持股，主要成分股包括聯發科、聯電、華碩等，在 AI ASIC、高效算力及成熟製程漲價題材發酵下，有望帶動 00878 後市表現。

而 00878 精選成份股中，還有約 3 成的金融類股，金管會已公布，2026 年首季，金融三業稅前盈餘合計 3710 億元，年增率 37%，創同期新高，獲利動能全面轉強，目前獲利模式已轉向「銀行利息及手續費收入、AI 帶動企業資金需求升溫與保險本業」三軸驅動，其中壽險業在接軌 IFRS 17 後，打破過多以資本利得為主的情形，邁向更穩定的營收結構，進一步提升長期營運的韌性。

國泰投信分析，除金融類股轉強，台股 AI 的基本面還有機會走大約 10 到 15 年，期間股價會依不同題材輪動而上上下下，但基本面台灣應會一枝獨秀，不妨透過相關 ETF 聚焦投資主軸，以 00878 為例，成分股主要是 AI 搭配高息股，從 5/11 淨值 28.33 元可觀察到，除了基本面額 15 元，已累積 12.93 元的資本損益平準金及 0.4 元的收益平準金，具備每季配息機制，可讓投資人依需求配置，或善用定期定額布局，也能避開擇時進場的壓力。