鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-11 16:57

群光 (2385-TW) 今 (11) 日召開法人說明會，群光表示，看好營收成長雙位數，且電腦周邊產品價格調漲，以及 Edge AI Vision 影像產品需求暢旺，可望帶動毛利率提升，且智慧安防產品已向歐美客戶出貨，將成為今年成長動能。

展望第 2 季營運動能，群光預期營收將較首季成長 5% 至 10%，且毛利率表現可望優於上季 。由於公司自第 1 季起已陸續調漲包括鍵盤在內的品項價格，加上 Edge AI Vision 影像產品需求暢旺，預計漲價效應將在第 2 季財報中更為明顯 。

‌



在電腦週邊產品線方面，儘管面臨零組件漲價壓力，但商用機種出貨力道強勁，優於消費性機種 。首季高階 LED 背光筆電鍵盤搭載率維持在 52% 的歷史高檔，筆電平板二合一裝置鍵盤年成長亦達雙位數，帶動產品組合優化 。

影像模組部分同樣受惠於 PC 高值化趨勢，筆電鏡頭模組首季營收年成長達中個位數，呈現價量齊揚態勢 。群光認為在商用筆電比重增加下，影像模組將保持高規格，有利於維持平均單價與獲利空間 。

群光近年積極布局 Edge AI Vision，四大領域涵蓋智慧安防、智慧視訊、智慧車載以及智慧穿戴 。目前相關產品全數在泰國生產，不僅發揮成本優勢，首季商用智慧視訊產品需求成長更達雙位數，預估泰國廠今年營收佔比將達 30% 至 35%