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新潤去年EPS達7.81元配息約5.01元 擬辦現增發行2.5萬張新股籌資

鉅亨網記者張欽發 台北

建商新潤 (6186-TW) 在 2025 年稅後純益 15.22 億元，年增 56.74%，每股稅後純益 7.81 元，獲利改寫近 10 年新高，同時新潤董事會今天決議對去年盈餘配發每股約 5.01 元股息，配息率 64.15%；同時，新潤擬發行 2.5 萬張現增股進行市場籌資。

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新潤董事長郭長庚。(鉅亨網記者張欽發攝)

新潤 2025 年在兩大案，包括南港「擎天森林」、土城「新潤青樺」合計總銷共 93.6 億元完工交屋下，推升全年營收以及獲利。新潤 2025 年全年營收 94.55 億元，毛利率 28.42%，年增 4.72 百分點，稅後純益 15.22 億元，年增 56.74%，每股稅後純益 7.81 元，獲利改寫近 10 年新高。


新潤目前在手銷售個案有新莊「森中央」、北投「士科大院」、桃園中壢「新潤潤青」、新北林口「世界都心」等，合計新潤可分回總銷達 148.65 億元。

新潤 2026 年 1-3 月營收 33.42 億元，年增 48.59%。


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新潤EPS建商股利現增

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