新潤去年EPS達7.81元配息約5.01元 擬辦現增發行2.5萬張新股籌資

建商新潤 (6186-TW) 在 2025 年稅後純益 15.22 億元，年增 56.74%，每股稅後純益 7.81 元，獲利改寫近 10 年新高，同時新潤董事會今天決議對去年盈餘配發每股約 5.01 元股息，配息率 64.15%；同時，新潤擬發行 2.5 萬張現增股進行市場籌資。