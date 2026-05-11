中鋼4月營收重返300億元大關 創23個月新高
鉅亨網記者彭昱文 台北
中鋼 (2002-TW) 今 (11) 日公告 4 月營收 308.91 億元，月增 7.9%、年增 2.2%，相隔 12 個月營收重返 300 億元大關，更創 23 個月新高；累計前 4 月營收 1100.53 億元，年減 3%。
中鋼表示，鋼鐵業已進入復甦週期，且第二季為傳統旺季，市場基本面穩健回升，鋼市動能顯著向上。此外，歐洲、美國、東南亞等國家鋼價持續推升，中國鋼鐵減產與出口限制落實等，激勵因素多方帶動下，預估未來鋼鐵市場將持續朝正向發展。
中鋼說明，4 月集團出貨 97.5 萬噸，較目標 94 萬噸多 3.5 萬噸，較 3 月 90.7 萬噸多 6.8 萬噸，中鋼出貨 69.5 萬噸，較目標 68 萬噸多 1.5 萬噸；中龍出貨 28 萬噸，較目標 26 萬噸多 2 萬噸。
在內外銷方面，中鋼集團單月內銷出貨合計 54.3 萬噸，較目標 58.2 萬噸少 3.9 萬噸，主要是受到先前客戶提前拉貨，但內銷下游補庫需求仍旺盛；集團外銷出貨合計 43.2 萬噸，較目標 35.8 萬噸增加 7.4 萬噸，主要是 3 月因美伊戰爭無法出貨部分，於本月調整出貨地後逐步出港。
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