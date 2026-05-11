中鋼4月營收重返300億元大關 創23個月新高

中鋼表示，鋼鐵業已進入復甦週期，且第二季為傳統旺季，市場基本面穩健回升，鋼市動能顯著向上。此外，歐洲、美國、東南亞等國家鋼價持續推升，中國鋼鐵減產與出口限制落實等，激勵因素多方帶動下，預估未來鋼鐵市場將持續朝正向發展。

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在內外銷方面，中鋼集團單月內銷出貨合計 54.3 萬噸，較目標 58.2 萬噸少 3.9 萬噸，主要是受到先前客戶提前拉貨，但內銷下游補庫需求仍旺盛；集團外銷出貨合計 43.2 萬噸，較目標 35.8 萬噸增加 7.4 萬噸，主要是 3 月因美伊戰爭無法出貨部分，於本月調整出貨地後逐步出港。