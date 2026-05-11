天鈺Q2營收估向上 跟進市場調漲價格

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-11 15:56

驅動 IC 業者天鈺 (4961-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長林永杰表示，第二季營收預計比第一季好，四大產品線皆呈現增長，下半年也可望優於上半年，且隨著成本持續攀升，也將依產品與客戶別陸續調漲產品價格。

天鈺董事長林永杰。(業者提供)

林永杰指出，第二季有多項新品量產與導入，其中，顯示 (Display) 產品線將量產 Monitor FHD 165Hz 去散熱貼驅動 IC 方案，並推出高刷新率電視專用全新 3 合 1 PMIC，可大幅降低操作溫度，同時提供更具成本效益的解決方案。

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筆電方面，採用 LTPS 與 LevelShift PMIC 將在第三季放量出貨，支援薄型、輕量化筆電設計，公司也將開發 IGZO 筆電面板解決方案，涵蓋驅動 IC、時序控制晶片 (T-CON) 與 PMIC。

電源管理 IC 方面，林永杰說，第二季將推出新一代純硬體、極簡單口快充協議晶片，推出後放量速度相當快，且因需求增加，公司需調配產能，預期業績將明顯增加。此外，馬達驅動 IC 已導入國際知名品牌安防鏡頭應用，多口大瓦數充電器協議晶片出貨也持續增長。

手機產品線方面，因應 DRAM 與各類記憶體價格大幅上漲，天鈺第二季推出從小尺寸 QHD、HD 到 Full HD 的 Embedded RAM TDDI，透過在驅動 IC 內部整合 RAM，降低外部記憶體需求。林永杰認為，節省記憶體用量已成為明顯趨勢，第二季也將擴大非消費性市場出貨。第三季則將聚焦 AMOLED 新產品驗證與導入。

Other Semi 方面，電子紙新一代 E5 IC 將自下半年開始進入成長階段，並與原有 IC 搭配，提供客戶完整產品線；後續也將開發支援 E6 多彩應用的 IC，鎖定大尺寸、高解析度應用。

AIoT 方面，天鈺相關產品已進入商業化加速期，持續聚焦智慧白色家電、生物識別、AI 玩具與智慧家具四大領域，下一代 AIoT 晶片也將開始開發，採用較先進製程，鎖定機器人、無人機與邊緣運算等應用。

林永杰也指出，第一季電源管理 IC 與其他類 IC 合計營收占比為 46%，公司希望未來三到五年內，相關產品占整體營收比重可提升至 50% 以上，成為中長期營運成長的重要支柱。