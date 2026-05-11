鉅亨網新聞中心 2026-05-11 20:40

在全球人工智慧三大頂級會議之一的 ICLR 2026 於巴西里約熱內盧圓滿落幕後，一場關於學術領導權的「無聲反超」引發了國際震撼。根據研究者 Dmytro Lopushanskyy 對 5356 篇接收論文的署名機構進行深度分析顯示，中國大陸的論文占比高達 43.7%，首度大幅超越美國的 31.9%。

AI研究格局巨變：ICLR 2026中國論文占比首超美國 占據半壁江山(圖:shutterstock)

若進一步計入香港地區的 7.7%，中國已實質掌控該頂會超過一半的學術產出。

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「一校抵一國」的規模優勢

數據顯示，中國已形成「高等學校 + 企業 + 新型研究機構」的系統性優勢。清華大學以 332 篇論文的驚人成績奪得全球單一機構之冠，其產量幾乎等同於美國兩大名校史丹佛 (177 篇) 與麻省理工 (167 篇) 的總和。

此外，阿里巴巴、華為、字節跳動與騰訊四大巨頭的總產出達 447 篇，展現出強大的產業研發引擎。

(來源: Dmytro Lopushanskyy 貼文)

反觀昔日重鎮歐洲，整體占比僅 5.3%，甚至不及新加坡與南韓的貢獻總和，顯見其在 AI 研究中的邊緣化危機。

質量的較量與務實的文化

儘管中國在「規模」上取勝，但美國在「塔尖」質量上仍保有優勢。在代表最具原創性的 Oral 論文中，美國機構占比約 40%，領先中國的 30%。此外，本屆大會的多項傑出論文獎項仍由美國及歐洲機構獲得，顯示其在定義新方向上的實力。

然而，觀察指出中國實驗室具備獨特的競爭力：「極低的組織摩擦」與「極度務實」的文化。不同於矽谷研究員常陷入 AI 安全等哲學爭論，中國研究員專注於技術指標的突破與工程落地，且導師、學生與企業間具備極短的反饋迴路。這種「基建狂魔」般的推進速度，正加速將學術成果轉化為實際產品。