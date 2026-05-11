鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-11 11:43

台股站上 4 萬點後持續火熱，ETF 人氣大爆發，據 CMoney 統計，上周受益人增額前五大 ETF，有三檔主動式 ETF 入榜，統一投信就占 2 檔。其中，超過 10 萬人追捧「主動式 ETF 龍頭」主動統一台股增長 (00981A-TW)，受益人增額居全市場 337 檔 ETF 之冠；而主動統一全球創新 (00988A-TW) 也奪海外 ETF 人氣王，兩檔 ETF 今年以來股價已經分別飆漲 70.96%、82.64% 顯示投資人「逐績效而居」。

逐績效而居！上周10萬人追捧00981A居冠 00988A奪海外ETF人氣王。(鉅亨網資料照)

觀察上周人氣上升最多的前五大 ETF，00981A 單周大增 10 萬 3643 人，受益人總數攀升到 86.2 萬人，上市不到一年，已是全市場人氣第五大的 ETF。元大台灣 50(0050-TW) 單周增加 4.2 萬人，總受益人數 281 萬人，凱基台灣 TOP50(009816-TW) 單周增加 2.86 萬人，總受益人數 73.7 萬人；主動統一全球創新 (00988A-TW)、主動復華未來 50(00991A-TW) 單周都增加 1.5 萬餘人，但是今年績效差距 15 個百分點。

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ETF 專家表示，主動式 ETF 因為用績效說話，打敗大盤、創造出超額報酬的實力有目共睹，所以逐漸成為 ETF 新勢力，不過也因為績效完全取決於經理人的操盤，所以報酬率落差極大，足見經理人選股策略與市場判斷的差異，對投資結果影響之深。

今年主動式 ETF 的「操盤冠軍」主動統一全球創新 ETF 經理人陳意婷指出，AI 供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈等投資主軸，具備高度的結構韌性，不僅在景氣擴張期享有較高的成長動能，在動盪環境中亦成為資金停泊的首選，將是長線布局首選。

ETF 受益人單周增額前五大

代號 名稱 最新受益人 (人) 單周新增人數 (人) 今年以來績效 (%) 00981A 主動統一台股增長 862357 103643 70.96 0050 元大台灣 50 2814720 42428 47.87 009816 凱基台灣 TOP50 737157 28674 N/A 00988A 主動統一全球創新 127853 15573 82.64 00991A 主動復華未來 50 172878 15118 67.05

資料來源：CMoney，2026/5/8。依受益人單周增額排序。009816 今年 2026/2/3 上市故無今年績效。