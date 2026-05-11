台股

逐績效而居！上周10萬人追捧00981A居冠 00988A奪海外ETF人氣王

鉅亨網記者陳于晴 台北

台股站上 4 萬點後持續火熱，ETF 人氣大爆發，據 CMoney 統計，上周受益人增額前五大 ETF，有三檔主動式 ETF 入榜，統一投信就占 2 檔。其中，超過 10 萬人追捧「主動式 ETF 龍頭」主動統一台股增長 (00981A-TW)，受益人增額居全市場 337 檔 ETF 之冠；而主動統一全球創新 (00988A-TW) 也奪海外 ETF 人氣王，兩檔 ETF 今年以來股價已經分別飆漲 70.96%、82.64% 顯示投資人「逐績效而居」。

cover image of news article
逐績效而居！上周10萬人追捧00981A居冠 00988A奪海外ETF人氣王。(鉅亨網資料照)

觀察上周人氣上升最多的前五大 ETF，00981A 單周大增 10 萬 3643 人，受益人總數攀升到 86.2 萬人，上市不到一年，已是全市場人氣第五大的 ETF。元大台灣 50(0050-TW) 單周增加 4.2 萬人，總受益人數 281 萬人，凱基台灣 TOP50(009816-TW) 單周增加 2.86 萬人，總受益人數 73.7 萬人；主動統一全球創新 (00988A-TW)、主動復華未來 50(00991A-TW) 單周都增加 1.5 萬餘人，但是今年績效差距 15 個百分點。


ETF 專家表示，主動式 ETF 因為用績效說話，打敗大盤、創造出超額報酬的實力有目共睹，所以逐漸成為 ETF 新勢力，不過也因為績效完全取決於經理人的操盤，所以報酬率落差極大，足見經理人選股策略與市場判斷的差異，對投資結果影響之深。

今年主動式 ETF 的「操盤冠軍」主動統一全球創新 ETF 經理人陳意婷指出，AI 供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈等投資主軸，具備高度的結構韌性，不僅在景氣擴張期享有較高的成長動能，在動盪環境中亦成為資金停泊的首選，將是長線布局首選。

ETF 受益人單周增額前五大

代號

名稱

最新受益人 (人)

單周新增人數 (人)

今年以來績效

(%)

00981A

主動統一台股增長

862357

103643

70.96

0050

元大台灣 50

2814720

42428

47.87

009816

凱基台灣 TOP50

737157

28674

N/A

00988A

主動統一全球創新

127853

15573

82.64

00991A

主動復華未來 50

172878

15118

67.05

資料來源：CMoney，2026/5/8。依受益人單周增額排序。009816 今年 2026/2/3 上市故無今年績效。

※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。


文章標籤

台股主動式ETF受益人00981A00988A

相關行情

台股首頁我要存股
主動統一台股增長29.69+2.70%
主動統一全球創新18.97+3.04%
元大台灣5097.05+0.05%
凱基台灣TOP5014.18+0.93%
主動復華未來5018.21+4.12%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty