鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (11) 日震盪後逐步走高，在聯發科、台達電與智邦拉抬下，加上記憶體族群大復活，指數一度大漲超過 400 點，連續三天盤中衝過 4 萬 2 關卡，不過最終受台積電尾盤下殺影響，指數終場收漲 186.12 點，收在 41,790.06 點，成交值達 1.11 兆元。
權值股走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌超過 2%，終場下殺至最低點，收在 2,235 元，接連跌破五日線與十日線，聯發科 (2454-TW) 儘管仍遭處置，但在買盤積極敲進下，仍飆漲近 7%，收在 3,880 元，市值高達 6.2 兆元，台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW) 以及日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也同步走強。
其他權值股如台光電 (2383-TW) 也反彈 2%，智邦 (2345-TW) 更獲買盤青睞，飆漲 9%，欣興 (3037-TW)、聯電 (2303-TW)、致茂 (2360-TW)、奇鋐 (3017-TW) 也都有半根左右的漲幅，鴻勁 (7769-TW) 鎖上漲停板，續創歷史新天價。
今日資金全面回防記憶體族群，隨著群聯 (8299-TW)、創見 (2451-TW) 以及慧榮 (SIMO-US) 等釋出樂觀展望，包括宜鼎 (5289-TW)、愛普 *(6531-TW)、創見、群聯、凌航 (3135-TW)、南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、晶豪科 (3006-TW) 全數亮燈漲停，漲勢相當凌厲。
下一篇