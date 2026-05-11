台股今 (11) 日震盪後逐步走高，在聯發科、台達電與智邦拉抬下，加上記憶體族群大復活，指數一度大漲超過 400 點，連續三天盤中衝過 4 萬 2 關卡，不過最終受台積電尾盤下殺影響，指數終場收漲 186.12 點，收在 41,790.06 點，成交值達 1.11 兆元。