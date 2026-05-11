鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-11 15:42

台灣工具機暨零組件工業同業公會 (TMBA) 今 (11) 日發布 2026 年 4 月進出口速報，統計顯示，受到全球市場波動影響，台灣工具機整機出口在 4 月份出現回落，導致累計出口額年減 3.4%；然而，關鍵零組件市場表現相對穩健，累計出口額年增 11.9%，展現產業供應鏈韌性。

觀察工具機整機部分，2026 年 4 月單月出口金額約為 1.5 億美元，相較 3 月份的 1.7 億美元減少 11.7%，與去年同期相比亦減少 15.1%。 其中，占出口最大宗的金屬切削工具機，月減 15.1%；金屬成型工具機則展現韌性，月增 13.3%。

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進一步觀察，2026 年前 4 月工具機累計出口總額約為 6.07 億美元，較去年同期微幅減少 3.4%。 儘管中國 (含香港) 與美國仍為前二大出口市場，但累計同期比較皆呈現下滑；反觀東南亞市場表現突出，越南累計出口成長達 76.7%，泰國與荷蘭在 4 月份的單月出口也分別出現 58% 與 40.7% 的強勁月增長。

而工具機關鍵零組件出口表現相對亮眼，根據統計，2026 年 4 月關鍵零組件單月出口金額約為 1.4 億美元，較 3 月成長 4.8%，與去年同期相比則成長 12%。

累計 2026 年 前 4 月，關鍵零組件出口總額達 5.15 億美元，較去年同期顯著成長 11.9%，主要出口市場中國 (含香港) 年增 12%，第二大出口國美國年增 3.7%，第三大日本則小幅衰退，值得注意的是，出口義大利年增幅高達 53%。

進一步觀察關鍵零組件出口品項，金屬成型工具機零件及附件、滾珠或滾柱式線性滑軌均月增約 2 成；以前 4 月來看，滾珠或滾柱式線性滑軌年增約 22% 最為強勁，滾珠螺桿、金屬切削工具機零件及附件亦有 1 成左右的成長幅度。

進口方面，2026 年 4 月工具機整機進口額為 4990 萬美元，較 3 月減少 25.2%，主要受到日本進口大幅縮減 67% 的影響。不過，前 4 月累計進口額 1.96 億美元，較去年同期成長 7.2%。