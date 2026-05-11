鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-11 13:30

中國外交部今 (11) 日宣佈，應中國國家主席習近平邀請，美國總統川普自周三 (13 日) 起將對中國進行為期三日的國事訪問，時隔 9 年再度訪問中國。

2017 年初，川普首次就任美國總統後，曾於當年 11 月 8 日至 10 日開啟對中國的國事訪問，是他首次訪中行，也是中共十九大順利閉幕後中國接待的第一起國事訪問。

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當時，川普政府對中國行非常重視，率領了一支高規格的代表團， 如第一夫人梅蘭尼婭、國務卿、國家安全顧問、白宮幕僚長，且除了政府部門隨行人員外，川普還帶來 29 名美國企業大老組成的豪華商務代表團，包括高盛執行長、波音民用飛機集團總裁兼 CEO、奇異副董事長等人。

當時，中國以「國事訪問 +」的規格接待美國總統川普，除安排全套國事活動外，還安排兩國元首進行小範圍、非正式的互動，主要是方便兩國元首有充足時間就共同關心的重大問題深入交換意見。

根據《新華社》當時報導，兩國元首就中美關係和共同關心的重大國際與地區問題坦誠、深入交換意見，就中美關係發展達成多方面重要共識，會晤取得豐碩成果。

川普 9 年前訪中時，中美兩國企業共簽署合作專案 34 個，金額達 2535 億美元，商業合作成果豐碩。

此外，今年 2 月 19 日，川普回憶起 2017 年訪中時的經歷，讚歎中國儀仗隊強大陣容、整齊劃一。