鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (11) 日早盤開高後接連在盤面附近震盪，大型權值股普遍休兵，資金轉進族群概念股，其中，記憶體受惠買盤敲進，族群強勢表態，助漲台股穩步上攻，最高達 41,874 點，漲幅高達 270 點，再度挑戰前高 42,156 點，預計今日成交量約 1.3 兆元。
權值股走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌近 1%，最低下探至 2,265 元，聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW) 與鴻海 (2317-TW) 同步走強超過 1%，為大盤走勢增溫。
其他權值股表現也活躍，智邦 (2345-TW) 再度飆漲 9%，企圖挑戰前高 2,620 元，市值逼近 1.5 兆元，欣興 (3037-TW)、 廣達 (2382-TW)、聯電 (2303-TW) 以及鴻勁 (7769-TW) 也都在盤面上表態。
記憶體族群上周有多家業者釋出正面訊息，包括群聯 (8299-TW)、創見 (2451-TW) 以及慧榮 (SIMO-US) 等，推升族群今日走強，包括群聯、凌航 (3135-TW)、宜鼎 (5289-TW) 全數亮燈，其他如南亞科 (2408-TW)、創見漲幅也至少 9% 以上，華邦電 (2344-TW)、晶豪科 (3006-TW) 都有超過半根的漲幅，漲勢相當凌厲。
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