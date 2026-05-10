鉅亨網編輯林羿君 2026-05-11 07:49

美國總統川普與伊朗雙雙否決對方最新提出的和平方案，顯示雙方在結束這場已持續 10 週的衝突上，仍難以維持脆弱的停火局面。

川普在社群媒體發文表示：「我剛剛讀完伊朗所謂『代表』的回應。」他並痛批該提案「完全無法接受」。在川普發表評論後，美元兌主要貨幣漲幅擴大。

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根據《華爾街日報》報導，伊朗雖提議將部分高濃縮鈾庫存移往第三國，但拒絕拆除其核設施。

該提案內容指出，伊朗計畫稀釋部分高濃縮鈾，並將餘下庫存送往第三國，但要求若談判失敗必須保證歸還該批鈾料，且堅決排除廢除設施的可能性。

然而，伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）駁斥此報導不實。

隨著一連串事件持續威脅這份動盪的停火協議，目前仍不清楚這輪最新的提案交換，是否能為重啟荷姆茲海峽提供契機。

伊朗塔斯尼姆通訊社強調，伊朗的訴求核心在於立即終止戰爭、解凍資產、解除美國對石油銷售的制裁，並終止美軍對阿曼灣的封鎖，最終由伊朗掌握海峽的管理權。

伊朗廣播電視網（IRIB）則補充，德黑蘭當局抨擊川普的計畫無異於要求伊朗投降，並堅持美國必須支付戰爭賠償。

川普先前的方案則是要求伊朗先開放荷姆茲海峽通行，華府則會在下個月終止對伊朗港口的封鎖，隨後再啟動核武談判。

紐西蘭銀行策略師 Jason Wong 指出，川普拒絕伊朗提案的舉動，使得本週市場開盤進入「避險模式」，逆轉了上週的部分價格走勢，且這種情緒可能在早盤交易中持續發酵。

以色列總理納坦雅胡亦警告戰爭「尚未結束」。他在週日播出的 CBS《60 分鐘》訪談中強調，仍需進一步行動以摧毀伊朗的核能力並清除其高濃縮鈾庫存。

儘管停火協議自 4 月 8 日起生效，但週日 (10 日) 仍有一架無人機在波斯灣卡達近海襲擊一艘貨輪並導致短暫起火，成為該地區航運受襲的最新事件；阿拉伯聯合大公國與科威特同日也宣稱攔截了敵對無人機。

川普於週日稍早指責伊朗長期對美國及其他國家「玩弄手段」。他在社群媒體上寫道，伊朗 47 年來不斷拖延時間，以路邊炸彈殺害美國人，並在近期殘酷鎮壓示威，導致 4 萬 2 千名無辜民眾喪生，藉此嘲弄美國，但他強調「他們將不再能恥笑我們」。

儘管衝突仍在持續，川普本週仍將訪問中國。他與幕僚近期多次暗示戰爭已結束，但同時也警告，若德黑蘭不接受和平協議，美方可能升級攻擊行動。

川普也一再強調，絕不允許伊朗擁有核武，並表示伊朗其實早已同意放棄核武野心。

不過，川普並未在貼文中說明，若不滿伊朗回應，美方下一步將採取何種行動。近幾週來，隨著美國 11 月期中選舉逼近，共和黨力拚維持國會控制權，川普也面臨越來越大的政治壓力，必須壓低全美汽油價格，因此他看起來急於為這場衝突畫下句點。

這場衝突已在中東造成數千人死亡，並重創全球油氣市場，燃料價格飆升也進一步加重各國政府與消費者壓力。