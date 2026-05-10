鉅亨網記者黃皓宸 2026-05-10 11:57

台股本周將持續挑戰 4 萬 2 千點，大盤短線雖過熱進行修正，但指數仍守在 5 日均線之上，上周每日集中市場日均成交量仍維持兆元以上，有不少投資人認為短線過熱，但包括金管會卻表示，股市最後會回歸基本面，而台股是有基本面支撐。對此，分析師也表示，以技術面上觀察，短線若未出現爆量長黑 K 重挫前，台股仍偏多看待，大型科技龍頭廠也持續釋出利多，基本面狀況良好，股市長線趨勢行情仍看多。

台股在上周 5 月 7 日衝上 42,000 點之，一度衝達 42,156.06 點歷史新天價，統計今 (2026) 年 4 月以來，大盤指數飆漲 10,433.07 點，僅 1 個月時間漲幅超過萬點，市場也在資金湧進下，推升指數不斷往上攀新高，但包括外媒也持續關注，有民代官員質詢金管會時表示，台股的「巴菲特指數」已逼近 500%，外媒形容台股在「玩火」，甚至有泡沫化風險。

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巴菲特指標 (Buffett Indicator) 是由美國股神巴菲特提出，用於衡量整體股市是否過高或過低的量化分析指標，當指標越高，代表股市估值越被高估，存在崩盤風險。

但黃文清也提醒投資人，若以技術面觀察，短期若出現帶量長黑 K 出現，則代表獲利為主的賣壓訊號，屆時要留意短期的拉回修正，若還沒出現前短線市場仍可偏多看待。

資深分析師蔡明翰則表示，指數不管從成交量或從乖離率偏高的數據分析，短線當然過熱，但中長線投資人不需過度擔憂行情轉走空，在美股尚未走空及 AI 產業趨勢大好的狀況下，後續股市走多的趨勢尚未反轉。