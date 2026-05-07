鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-07 16:16

台股行情熱夯，受惠川普提出與伊朗達成協議的可能性，激勵美股四大指數持續齊聲上揚，指數今 (7) 日盤中飆漲千點，終場再收新高，包括台積電 (2330-TW) 盤中再刷新天價，成交量也持續破兆元。分析師今 (7) 日表示，目前從成交量、資金、技術面的乖離率觀察確實過高，短線一定過熱，有機會拉回整理，但台股在美股沒有修正前，長線利多仍在，漲多 AI 類股除了關注外資操作，本周公布的 4 月營收狀況，考驗基本面是否能夠支撐股價持續上漲。

對此，擅長 AI 及台積電產業趨勢的資深分析師蔡明翰指出，台股從成交量、指數、周轉率或以指數乖離率，券商資金額度都已達到很高的水準，近期市場也是 2023 年自有 AI 產業橫空出世以來最嗨的時候，短期一定過熱，向下修正機會大，但投資人不用過度擔憂市場轉空反轉向下，畢竟台股跟世界接軌，在美股未跌下後續利多的趨勢仍未改變。

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蔡明翰指出，主要是 AI 改變了全球的產業趨勢仍未改變，外界雖關注台股這波過熱是否會像當初 90 年代從 1 萬 2 千跌至 2 千多點，但目前時空環境不同，這次指數漲到 4 萬點是產業獲利提高，並非本夢比拉高。

蔡明翰舉例，以目前權王台積電的 EPS 看，外界估值今 (2026) 年將達到 120 元左右，目前大概約 23 倍本益比來看，仍未有過熱趨勢。另台股當年主要資金為內資市場，近年台股已由外資持股超過半數說話，外資才是最大主力，外資若無大舉賣超，大盤下跌的機率低。

此外，檢視今年外資在 3 月賣超近兆元，4 月後維持回補浪潮，持續匯入資金，也讓市場持續保持強勢，加上這 2 周美股科技股財報優於預期，台積電長期趨勢向往上走，儘管機會拉回整理，投資人仍不用過度擔心。

展望未來大盤走勢，蔡明翰表示，目前除了注意 5 月中旬 AI 大廠輝達 (NVDA-US) 的財報公告，投資人可以留意台股公司的 4 月營收狀況的表現，目前初步觀察，大致是正向的營收數據表現居多。