鉅亨網新聞中心 2026-05-26 14:12

俄羅斯總統普丁正式簽署《俄羅斯聯邦國籍法》相關修正案。此項新法正式授權國家元首在認定海外司法體系存在不公時，能以國家與軍事力量進行干預。

俄羅斯授權境外出兵「護僑」 普丁再擴權 國際高度警戒。(圖:shutterstock)

該法案意為，一旦總統作出決定，俄羅斯聯邦武裝力量將可用於保護在境外遭到逮捕、扣押，或因外國法院及俄羅斯未加入之國際司法機構裁決，而遭受刑事或其他形式迫害的俄羅斯公民。

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此項法案日前在俄羅斯國會上下兩院獲得火速通過，賦予了總統普丁極大的決策靈活度。

未來將由總統自行決定出動的軍隊規模、具體任務以及行動區域，而俄羅斯相應的國家機關也將在各自職權範圍內採取配套措施，以配合總統的決策。

外界普遍分析認為，此法案的催生背景，與國際刑事法院（ICC）先前對俄羅斯高層發布逮捕令後，俄方高度擔憂其海外人員遭到西方拘捕有關。

此法案的通過，無疑擴大了俄羅斯政府在國際地緣政治上的軍事干預籌碼。

對於此項法案，俄羅斯官員強調其出發點在於「人道營救」與「反制西方打壓」。俄聯邦委員會主席馬特維延科（Valentina Matviyenko）對此評論指出，這項法案的核心並非向境外派駐長期武裝力量，而是側重於保護公民的具體營救行動。

俄羅斯國家杜馬（議會下院）主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）則強烈譴責西方司法體系，批評其已淪為鎮壓不認同歐盟官員強加決定人士的機器，並強調在這種嚴峻形勢下，俄羅斯必須用盡一切手段確保海外公民的安全與權益。

然而，此舉已在國際社會上引發強烈震動與高度擔憂。西方輿論普遍認為，該法案可能成為俄羅斯對他國施加政治與軍事壓力的全新槓桿，並為歐洲的地緣政治局勢與區域安全增添更多不確定性。

回顧近年俄烏衝突歷史，俄羅斯國會上議院也曾於 2022 年 2 月全票通過授權普丁在境外動用武裝力量，隨後便發生了俄軍全面進入烏東地區並爆發對烏戰爭。