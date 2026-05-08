AI沒擊倒Google！美銀：谷歌搜尋全球市占反升至90% 流量是ChatGPT的15倍

鉅亨網新聞中心 2026-05-09 07:00

AI 搜尋大戰持續延燒，但美國銀行 (BAC-US) 最新發布的 4 月數據報告顯示，市場原先預期「ChatGPT 將快速侵蝕 Google 搜尋市場」的情況並未出現，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)不僅守住搜尋霸權，全球搜尋市占率甚至逆勢上升至 90%。

（圖：Shutterstock)

美銀報告指出，Google 全球搜尋日均訪問量目前達 28 億次，規模約為 ChatGPT 的 15 倍、Anthropic 旗下 Claude 的 105 倍，顯示 Google 多年累積的搜尋生態、用戶習慣與商業模式，短期內仍難被 AI 平台撼動。

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根據 Similarweb 數據，Google 4 月全球日均網頁訪問量年增 4%、月增 1%，持續維持穩定成長。

相較之下，各大 AI 平台則出現明顯分化。

Anthropic 旗下 Claude 成為增速最快的黑馬，4 月全球日均訪問量達 2700 萬次，年增 745%、月增 33%；美國市場訪問量達 710 萬次，年增 715%、月增 28%。

美銀認為，Claude 快速成長主要受惠於 Claude Code 程式工具以及 AI 智能體 (Agent) 功能快速普及，吸引大量開發者與專業用戶。

Google 旗下 Gemini 則維持穩定擴張，4 月全球訪問量達 9200 萬次，年增 572%、月增 9%；美國市場月增 8%。

反觀 OpenAI 旗下 ChatGPT，全球訪問量約 1.83 億次，雖然年增 7%，但月減 1%，為 AI 熱潮爆發以來首次出現明顯成長停滯跡象。美國市場方面，ChatGPT 訪問量年增 30%，但月增僅 1%。

其他 AI 搜尋平台表現則相對疲弱。Perplexity 全球訪問量約 500 萬次，年增 37%，但月減 4%；馬斯克旗下 xAI 推出的 Grok 月減 9% 至 900 萬次，顯示成長動能已開始放緩。

美銀特別指出，即便將所有新興 AI 平台流量加總，其規模仍不到 Google 搜尋流量的 2%，雙方差距依舊是數量級等級。

在行動端市場方面，Sensor Tower 數據顯示，Google 依然維持壓倒性優勢。

4 月 Google 全球行動日活躍用戶 (DAU) 達 22 億人，年增 12%、月增 1%，單月新增超過 2000 萬用戶。

ChatGPT 全球行動 DAU 則為 4.29 億人，年增 88%，但月增幾乎停滯，單月僅增加約 200 萬用戶。

Gemini 成為成長最快的平台之一，全球行動 DAU 達 1.01 億人，年增 336%、月增 13%，單月新增用戶高達 1100 萬人，為所有 AI 平台中增量最高。

Claude 全球行動 DAU 則達 1400 萬人，年增 1252%、月增 41%，單月新增 400 萬人，增速仍遠高於同業。

Perplexity 與 Grok 全球行動 DAU 分別為 900 萬與 1100 萬，與第一梯隊差距逐漸拉大。

美國市場趨勢亦與全球一致。ChatGPT 美國行動 DAU 約 3500 萬人，年增 41%，但月增停滯；Gemini 美國 DAU 約 450 萬人，年增 204%；Claude 美國 DAU 則達 370 萬人，年增 913%，已逐步逼近 Gemini 在美國的用戶規模。

儘管 AI 搜尋快速崛起，但 Google 搜尋市占率不降反升。

根據 Statcounter 數據，Google 4 月全球搜尋市占率達 90%，年增 37 個基點、月增 7 個基點；微軟 (MSFT-US) 旗下 Bing 全球市占率則為 5.1%，雖然年增 125 個基點，但月增僅 1 個基點。

在行動端，Google 全球搜尋市占率高達 95.5%，年增 169 個基點；Bing 行動市占率僅 0.7%。

桌面端方面，Google 全球桌面搜尋市占率達 83.5%，年增 415 個基點；Bing 桌面市占率則降至 10.4%，年減 140 個基點。

唯一較弱的市場是美國整體搜尋市場。Google 美國搜尋市占率為 85.2%，年減 155 個基點；Bing 則升至 9.8%，年增 232 個基點。

不過，美銀指出，即便在美國市場，Google 優勢依然極為明顯。Google 美國桌面搜尋市占率年增 637 個基點至 81.3%，而 Bing 桌面市占率則年減 365 個基點至 13.7%。

美銀認為，目前 AI 並未真正分流搜尋市場，反而正推動搜尋需求整體擴張。

報告指出，AI 技術讓搜尋結果更智能、更精準，進一步提升使用者黏著度，而 Google 作為搜尋市場絕對龍頭，成為最大受益者。

基於最新數據，美銀維持對 Alphabet (GOOGL-US)「買入」評級，目標價 430 美元。

美銀認為，AI 將大幅提升 Google 搜尋變現效率。過去搜尋廣告主要依賴點擊導流，但 AI 加入後，可透過更強的意圖理解能力，提升廣告精準度與轉換效率。

此外，對於「零點擊搜尋」(zero-click search)，Google 也有望透過 AI 摘要、智能體與新型廣告模式創造額外營收來源。

美銀預估，Google 2026 年營收將達 4241 億美元，年增 23.7%；EBITDA 將達 2321 億美元，年增 32.5%；調整後淨利達 1770 億美元，年增 33.9%。

報告並預測，Google 2024 年至 2028 年間每股盈餘 (EPS) 年複合成長率將超過 20%，高於產業平均。

不過，為支撐 AI 業務發展，Google 資本支出也將大幅增加。美銀估計，Google 2026 年資本支出將達 1866 億美元，年增 104%，導致自由現金流年減 39.7% 至 441 億美元。

但美銀認為，這屬於必要的戰略投資。隨著 AI 逐漸商業化，Google 自由現金流將於 2027 年恢復成長，並於 2028 年回升至 678 億美元。

估值方面，美銀指出，Google 2026 年預估本益比約 26.6 倍、2027 年約 26.4 倍，雖高於過去 10 年平均 22 倍水準，但考量其 AI 資產、雲端業務獲利擴張與雙位數營收成長，估值仍具合理性。

不過，美銀也提醒市場需注意幾項風險，包括 OpenAI 未來推出 GPT-6 後可能帶來的新一波競爭壓力，以及 OpenAI 持續推進廣告業務後，對 Google 搜尋廣告收入的潛在衝擊。

此外，若大型語言模型與搜尋整合進度低於預期，或 AI 投資規模持續擴大，也可能使 Google 自由現金流承受更長時間壓力。

市場目前也高度關注 5 月 19 日即將登場的 Google I/O 開發者大會。市場普遍預期，Google 將發布升級版 Gemini 模型，並推出更多 AI 智能體相關功能。