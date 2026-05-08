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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Howmet航太(HWM-US)EPS預估上修至4.95元，預估目標價為300.00元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Howmet航太(HWM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.81元上修至4.95元，其中最高估值5.46元，最低估值4.5元，預估目標價為300.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.46(5.46)6.558.69.23
最低值4.5(4.5)5.256.37.05
平均值4.87(4.85)5.846.947.91
中位數4.95(4.81)5.856.837.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值99.87億115.41億130.26億141.77億
最低值91.16億101.50億112.49億124.14億
平均值95.87億108.57億120.60億131.78億
中位數96.74億109.00億120.43億130.53億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.591.111.832.813.71
營業收入49.72億56.63億66.40億74.30億82.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Howmet航太(HWM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHWM

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