鉅亨速報 - Factset 最新調查：Howmet航太(HWM-US)EPS預估上修至4.95元，預估目標價為300.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Howmet航太(HWM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.81元上修至4.95元，其中最高估值5.46元，最低估值4.5元，預估目標價為300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.46(5.46)
|6.55
|8.6
|9.23
|最低值
|4.5(4.5)
|5.25
|6.3
|7.05
|平均值
|4.87(4.85)
|5.84
|6.94
|7.91
|中位數
|4.95(4.81)
|5.85
|6.83
|7.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|99.87億
|115.41億
|130.26億
|141.77億
|最低值
|91.16億
|101.50億
|112.49億
|124.14億
|平均值
|95.87億
|108.57億
|120.60億
|131.78億
|中位數
|96.74億
|109.00億
|120.43億
|130.53億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.59
|1.11
|1.83
|2.81
|3.71
|營業收入
|49.72億
|56.63億
|66.40億
|74.30億
|82.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Howmet航太(HWM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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